موعد مباراة مصر وكرواتيا فى نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأحد 24/مارس/2024 - 12:51 ص

من المقرر أن تقام مباراة مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، على أن يُبث اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وفي ظل بحث الجماهير عبر محرك البحث جوجل، لمعرفة موعد نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، تأتي أهمية تقديم موعد مباراة مصر أمام كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر في اللقاء الحاسم بينهما.

يشار إلى أن منتخب مصر فاز على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، فيما فاز منتخب كرواتيا على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.