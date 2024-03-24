مسلسل الحشاشين الحلقة 13| الصدمة تسيطر على عمر الخيام بعد مقتل صديقه

بعد انقلاب الأوضاع في مسلسل الحشاشين بقتل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) لصديقه القديم وعدوه الجديد نظام الملك (فتحي عبد الوهاب)، أصيب عمر الخيام (نيقولا معوض) بالصدمة لأن أحد صديقيه قتل صديقه الآخر.

بسبب ذلك قرر عمر الخيام أن يترك أصفهان ويرحل، واصطحب معه رجلًا غريبًا لا يعرفه، ليذهب الاثنان إلى سلطان آخر، يرصد له الخيام النجوم، ويحكي له القصص والأشعار.

ومن المتوقع أن تستمر رحلة الخيام خلال أحداث المسلسل، لتتلاقى مع الخط الدرامي لحسن الصباح، ونرى كيف سينتهي العهد الذي بدأ بينهما في الحلقة الأولى من المسلسل.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.