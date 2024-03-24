مباراة تونس وكرواتيا تذهب إلى ركلات الترجيح

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تونس وكرواتيا في كأس عاصمة مصر، المقام على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى نهائي البطولة.

وأعلن منتخبا تونس وكرواتيا عن التشكيل الرسمي للقاء الذي يجمع المنتخبين في العاشرة مساء اليوم، السبت، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، المقام على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي

خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش

خط الهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا.

ويلعب الفائز من لقاء اليوم أمام مصر فى نهائي كأس عاصمة مصر، المقام على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية بينما يلتقي الخاسر نظيره نيوزلندا علي المركزين الثالث والرابع.