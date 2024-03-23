الزمالك يتعادل مع زد وديًا استعدادًا لفيوتشر

تعادل فريق الزمالك مع فريق زد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد بتروسبورت، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة فيوتشر المقبلة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

بدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف فاروق جعفر وزياد كمال ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا.

وفي الدقيقة 30 نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التقدم للزمالك مستغلا تمريرة طويلة من ناصر ماهر سددها بيساره داخل شباك حارس زد.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل يضم كل من، معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعلي عبد المجيد و أحمد فتوح وعمر جابر و نبيل عماد دونجا و يوسف إبراهيم أوباما و عبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد حمدي و ناصر منسي.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور وكثف محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 70 مرر عبد الله السعيد الكرة ليوسف أوباما الذي انفرد بمرمى زد وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني للزمالك.

وفي الدقيقتين 80 و81 سجل فريق زد هدفين متتاليين عن طريق محمد سمير وديلسون كاموني، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق .