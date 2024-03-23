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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض يدين هجوم موسكو ويصف داعش بـ "العدو الإرهابي المشترك"

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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ندَّد البيت الأبيض، اليوم السبت، بالهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، واصفًا تنظيم داعش بـ "العدو الإرهابي المشترك".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كارين جان بيار، في بيان: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في موسكو". وأضافت: "نقدم تعازينا الحارة لأسر الضحايا ونقف إلى جانب الشعب الروسي في هذا الوقت العصيب".

وأكدت بيار على أن "تنظيم داعش عدو إرهابي مشترك ينبغي هزيمته في كل مكان".

وشددت على "التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين للقضاء على هذا التهديد".

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