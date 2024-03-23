المعاينة تكشف تفاصيل حريق عقار مدينة نصر

دلت معاينة رجال مباحث القاهرة فى حريق عقار ميدان الواحة بمدينة نصر، أن الحريق بدأ ببدروم اسفل العقار يحوي على مراتب وأجهزة كهربائية صغيرة، وتفحم بالكامل، وامتد للمنور واشتعلت مواسير الصرف الصحي وصولا لسطح العقار، وبسؤال مستئجر البدروم رجح نشوب الحريق من مصدر حراري.

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق عقار سكنى فى مدينة نصر. وحاصرت قوات الأطفاء ألسنة اللهب فى حريق عقار مدينة نصر والذى اندلع فى عقار سكنى بدء من جراج سيارات، وامتد إلى بدورم ومخزن أسفل عقار سكنى بميدان الواحة.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ 10 سيارات إطفاء سلم هيدروليكى وخزان مياه استراتيجى لمحاولة إخماد الحريق بميدان الواحة بمنطقة زهراء مدينة نصر. وقامت قوات الأمن، بإخلاء عقار مدينة نصر من السكان لحين إخماد الحريق وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب، وأنقذت قوات الحماية المدنية عقارا سكنيا من ١١ طابقًا من الاحتراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل فى عقار سكنى بميدان الواحة فى مدينة نصر، وامتد إلى جراج سيارات، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ. حريق عقار مدينة نصر وتم فرض كردون أمنى فى محيط الواقعة، فيما تصاعدت ألسنة اللهب الى أعلى العقار؛ نتيجة شدتها، ويعمل رجال الإطفاء على محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات. ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من محاصرة النيران إنقاذ العقار من الاحتراق .