نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدعو المؤسسات الدولية لمتابعة الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، المؤسسات الدولية إلى متابعة جرائم الحرب التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، والتي أدت لاستشهاد 130 منهم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيانها، أنها رصدت تصعيدا خطيرا خلال شهر مارس الجاري، حيث استشهد 3 صحفيين، كما تم تصعيد الاعتقال بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والاتحاد الدولي للصحفيين، العمل بشكل حثيث لوقف الجرائم والاعتداءات والانتهاكات المتزايدة بحق الحالة الصحفية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى الحملة الشرسة التي استهدفت الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة والتنكيل بعدد منهم، واعتقال عدد آخر دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة، إضافة لتصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين في القدس، وجنين، ورام الله وكافة الأراضي الفلسطينية.

وكشف البيان أن العديد من الصحفيين الأسرى داخل سجون الاحتلال يعانون من ظروف صعبة وقاهرة دون الحد الادنى من الحقوق الإنسانية، ما يعرضهم ليس للأمراض فحسب بل لإمكانية فقدان حياتهم، بعد أن استشهد 13 أسيرًا داخل المعتقلات منذ 7 اكتوبر.