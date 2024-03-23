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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأوكراني يعلن التصدي لـ 54 هجومًا روسيًا في 5 اتجاهات ويخوض 64 اشتباكًا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن قواته تصدت اليوم لـ 54 هجوما روسيا في اتجاهات: ليمان وباخموت وأفديفكا ونوفوبافليفكا وخيرسون.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه وقع 64 اشتباكا قتاليا على الجبهة خلال النهار، بحسب وكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

واستهدفت القوات الجوية الأوكرانية، ثماني مجموعات من القوى العاملة والمعدات للقوات الروسية، مشيرة إلى أن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت ثمانية أهداف "معادية"; بما في ذلك مجموعة عنقودية وأربع نقاط مراقبة ورادار ونظام مدفعية ونظام دفاع جوي.

ونفذ الجيش الروسي - خلال النهار - ست ضربات صاروخية و70 غارة جوية، كما أطلق 72 صاروخا.

وذكرت "يوكرينفورم" - في إشارة إلى قيادة العمليات الجنوبية - أن القوات الروسية تواصل ممارسة الضغط على القوات الأوكرانية على رأس الجسر بالقرب من كرينكي في منطقة خيرسون، حيث يحتفظ الجنود الأوكرانيون بمواقعهم.

الجيش الأوكراني روسيا خيرسون