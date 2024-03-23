مشاركة في «ساعة الأرض».. فنادق شرم الشيخ تطفئ أنوارها لمدة 60 دقيقة

شاركت فنادق مدينة السلام شرم الشيخ، في المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2024" الهادفة لجلب الانتباه إلى أخطار الاحتباس الحراري، وأطفأت الفنادق الأنوار في كل مرافقها لمدة ساعة فقط من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف، وتعد هذه المشاركة جزءًا من برنامج التوعية البيئية بالفنادق، والتي تهدف إلى أهمية استدامة البيئة والمحافظة على الطاقة والمترتب عليها المحافظة على كوكب الأرض.

وقال مسؤول بيئي بأحد فنادق مدينة السلام شرم الشيخ لـ"البوابة نيوز": “ إن ساعة الأرض حدث بيئي عالمي، يشارك فيه الجميع عن طريق إطفاء الإضاءة والأنوار لمدة ساعة واحدة في يوم محدد، ويهدف هذا إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع بالتغيرات المناخية وتأثيراتها الحالية والمستقبلية على الحياة في الكرة الأرضية، مبينا أن إطفاء الإضاءة غير الضرورية له أثر إيجابي في إظهار مدى الوعي البيئي الذي وصلنا اليه”.

أشار إلى أن ساعة الأرض 2024 في 23 مارس من الساعة 8.30 مساء إلى 9.30 مساء في جميع أنحاء العالم، وتشجع ساعة الأرض الناس في جميع أنحاء العالم على إطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة لزيادة الوعي بالقضايا البيئية، لافتة إلى أن مفهوم ساعة الأرض ظهر في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، وهو حدث عالمي يُقام سنويًا بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة، ويتم خلاله تشجيع الأفراد والعائلات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة، من الساعة 08:30 مساءً وحتى الساعة 09:30 مساءً بالتوقيت المحلي لأي بلد.

وأوضح أن الهدف من إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة؛ هو تشجيع الناس من حول العالم على اتخاذ مبادرات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يوميًا، إلى جانب المحافظة على البيئة ونشر الوعي لحماية الأرض، وهي الآن واحدة من أكبر الفعاليات البيئية في العالم، حيث يشارك فيها ملايين الأشخاص في أكثر من دولة حول العالم بهدف بدء محادثات ومبادرات دولية لحماية الطبيعة ومكافحة أزمة المناخ، من أجل ضمان صحتنا وسعادتنا وازدهارنا وبقائنا.

ونوهت أنه لا يقتصر الأمر على إطفاء الأضواء لمدة ساعة فحسب، بل نشر الوعي بهذه المناسبة والحفاظ على البيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي كذلك، بالإضافة إلى الأفراد والعائلات في المنازل، كما يدعو الصندوق العالمي للطبيعة المؤسسات والشركات للمشاركة وتوعية الموظفين بشأن التغير المناخي من خلال القيام بأنشطة وفعاليات مختلفة في هذه المناسبة، بالإضافة إلى اتباع أساليب وخطوات فعّالة للاستفادة من الطاقة المستدامة في أماكن العمل وغير ذلك ، مؤكدة أن المشاركة في ساعة الأرض تعود بالنفع على الطبيعة بشكلٍ كبير، فهي تؤثّر على القرارات العالمية والتغييرات التشريعية الرئيسية المتعلقة بالبيئة من خلال تسخير قوة الأفراد وإيصال صوتهم إلى جميع الجهات المختصة حول العالم.

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