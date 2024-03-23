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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل تونس وكرواتيا في كأس عاصمة مصر

منتخب تونس
منتخب تونس
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أعلن منتخبا تونس وكرواتيا عن التشكيل الرسمي للقاء الذي يجمع المنتخبين في العاشرة مساء اليوم، السبت، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، المقام على الأراضي المصرية خلال الفترة الحالية.

تشكيل منتخب تونس

حراسة المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، حمزة الجلاصي وعلي العابدي
خط الوسط: وجدي كشريدة، عيسى العيدوني، نادر الغندري ومحمد علي بن رمضان
خط الهجوم: إلياس العاشوري وحمزة رفيعة

تشكيل منتخب كرواتيا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
الدفاع: جفارديول، مارتين إرليتش، ماركو إيفانوفيتش، جوسيب بورانوفيتش
الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باساليتش
الهجوم: أندريه كرماريتش، بورنا سوسا.

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