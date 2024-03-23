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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السودان: 11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب

هيثم محمد إبراهيم
هيثم محمد إبراهيم
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أعلن وزير الصحة الاتحادي بـ السودان الدكتور هيثم محمد إبراهيم، أن حجم الدمار والتخريب بـ القطاع الصحي في السودان يقدر بـ11 مليار دولار بسبب الحرب.

وقال وزير الصحة السوداني في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25% من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسي والأورام.

وأشار إلى أن 75% من المستشفيات البالغة 702 مستشفى منها 540 تابعة للصحة تعمل جزئيًا، حيث تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات، مبينًا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور، تدمرت كليًا.

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