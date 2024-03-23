جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام زد وديًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فريق زد الودية، المقرر لها بعد قليل على ستاد بتروسبورت.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: سيف فاروق جعفر - زياد كمال - مهاب ياسر - ناصر ماهر - محمد عاطف.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل.