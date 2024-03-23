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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الاثنين.. نهائي كأس حملة بشبابها لكرة القدم بنادي سبورتنج بطنطا

حملة بشبابها
حملة بشبابها
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تنظم حملة بشبابها التابعة لوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه  داخل  نادي سبورتنج كاسل بطنطا فعاليات اختتام كأس البطولة بمحافظة الغربية وذلك بعد غدٍ الاثنين بحضور القيادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. 
 من جانبه أكد عمر وهبة المدير التنفيذي لنادي سبورتنج والمنسق العام للحملة بالغربية أن الفعاليات ستكون لنهائي كأس بشبابها التي تجمع أطياف الشباب. في الشهر المبارك. 
وقال: إن حملة بشبابها تطوف المحافظات والفائز ببطولة الكأس سيحصل علي مبالغ مالية بجانب التكريم العام من وزير الشباب والرياضة.

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