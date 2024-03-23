إريكسون وجونيبر للأبحاث يكشفان عن تقرير حول مستقبل الخدمات المالية المتنقلة

في تعاون بين شركة إريكسون، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ERIC، وشركة جونيبر للأبحاث، تم الكشف عن تقرير مهم بعنوان "ما الذي سيدفع نمو الخدمات المالية المتنقلة؟" يقدم هذا التقرير رؤى عميقة حول ديناميكيات الخدمات المالية المتنقلة والفرص التحويلية لمشغلي شبكات الهاتف المحمول عالمياً.

ويضم آراء 46 من كبار صناع القرار من مشغلي شبكات الهاتف المحمول في 35 دولة، متوقعاً نقلة نوعية في معدل تبني المستخدمين بنسبة 40% ونمو قيمة المعاملات بنسبة 80% خلال السنوات الخمس القادمة.

وتشير نتائج التقرير إلى أن الخدمات المالية المتنقلة تمثل عنصراً أساسياً في تحول شركات الاتصالات لتصبح مزودة للخدمات الرقمية، متوقعاً نمواً مذهلاً بنسبة 45% في إيرادات الخدمات المالية المتنقلة.

ويحدد عوامل التسريع الرئيسية لهذا النمو، منها حوافز العملاء وشبكات الميل الأخير واسعة النطاق، بالإضافة إلى زيادة المدفوعات الرقمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، التي تدفع إلى نجاح الخدمات المالية المتنقلة وتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إليه.

مع ذلك، فإن التقرير يشير إلى وجود تحديات تنظيمية وتفضيلات نقدية دائمة ومخاوف أمنية تشكل عوائق كبيرة تتطلب التنقل الاستراتيجي من أصحاب المصلحة في القطاع.

ويبرز تطور محفظات الخدمات نحو تقديم عروض متقدمة مثل التمويل متناهي الصغر والاستثمارات، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل نماذج الإيرادات وتعزيز تجارب المستخدمين، ويشجع على الابتكار ويقود التمكين الاقتصادي عبر مختلف الفئات الديموغرافية.

وفي تعليقه على النتائج، قال مايكل واليس-براون، رئيس قسم الخدمات المالية المتنقلة في إريكسون: "تعتبر الخدمات المالية المتنقلة نقطة تحول بالنسبة لشركات الاتصالات، مما يمكنها من توقع طلبات المستهلكين والتكيف مع اتجاهات السوق والحفاظ على قدرتها التنافسية".

وأضاف نيك ماينارد، نائب رئيس قسم أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في شركة جونيبر للأبحاث: "الملفت للنظر هو مدى ضخامة التغييرات القادمة في الخدمات المالية المتنقلة، حيث يتوقع مشغلو شبكات الهاتف المحمول الذين شملهم الاستطلاع تحولاً هائلاً في محفظات خدماتهم وإيراداتهم".