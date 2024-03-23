تعاون مشترك بين دل تكنولوجيز وإنفيديا لتعزيز تبني الشركات للذكاء الاصطناعي

تعمل شركة دل تكنولوجيز وإنفيديا على تعزيز تعاونهما الاستراتيجي لدعم الشركات في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. يسمح هذا التعاون للشركات بتكامل بياناتها وأدوات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المحلية بشكل آمن، مما يساعدها على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

يتمثل أحد أهم الحلول التي تقدمها هذه الشراكة في "Dell AI Factory"، الذي يتميز بأنه الحل الأول والأوحد الشامل في الصناعة. يجمع Dell AI Factory بين إمكانات الحوسبة والتخزين وأجهزة العميل والبرمجيات والخدمات من دل، مع البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ومجموعة البرامج من إنفيديا. يتيح هذا الحل للشركات تنفيذ التحول الرقمي وتعزيز الإنتاجية من خلال تحويل البيانات إلى رؤى قيمة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشراكة بين دل وإنفيديا مجموعة متنوعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مثل مراحل إنشاء النماذج وضبطها والاستدلال، بالإضافة إلى الخدمات المهنية على مستوى الشركات لتسريع استراتيجيات الشركات وتنفيذها.

علاوة على ذلك، تقدم شركة دل خدمات للذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة العملاء على دمج وإدارة وتأمين الحلول بشكل فعال، مما يساعدهم على تحقيق أفضل وأسرع النتائج العملية. تشمل هذه الخدمات الحلول المبتكرة مثل التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) والتدريب النموذجي وDell Data Lakehouse، بالإضافة إلى خدمات الأمان لبيانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تعتبر هذه الخطوات مهمة في زمن يشهد تزايداً في التوجه نحو تبني التكنولوجيا الذكية، وتوضح التزام شركتي دل وإنفيديا بتقديم حلول شاملة ومبتكرة لمساعدة الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل فعال وفعال من حيث التكلفة.