منتخبا رجال وسيدات الطائرة الأفضل في دورة الألعاب الأفريقية

سيطر لاعبو منتخب مصر للكرة الطائرة رجال وسيدات على جوائز الأفضل في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا والتي تختتم منافساتها اليوم السبت.

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

فيما حقق منتخب مصر للسيدات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.

وتم اختيار لاعبة منتخب مصر دانا شوقي كأفضل معد واللاعبة ندا وليد أفضل ليبرو بينما حصدت اللاعبة أيه النادى جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وحصد لاعب منتخب مصر للرجال مصطفي جابر جائزة أفضل معد و اللاعب حماده عثمان أفضل سنتر وتوج محمد عسران لاعب منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في البطولة.