ريلمي تكشف عن هاتفها الجديد realme 12 Pro

تطلق ريلمي هاتفها الجديد +realme 12 Pro، الذي يأتي بمواصفات مميزة تفوق التوقعات في فئته.

يعد هاتف +realme 12 Pro أول هاتف في فئته مزودًا بعدسة منظار، وهو ما يعد إضافة مبتكرة للغاية في عالم الهواتف الذكية. يتمتع الهاتف بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر Sony IMX890، بالإضافة إلى عدسة منظار بدقة 64 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا يصل إلى 3X، مما يجعله يتفوق على منافسيه في هذه الفئة مثل iPhone 15 Pro Max وSamsung S24 Ultra.

كما يأتي هاتف +realme 12 Pro بدعم تقنية 5G، مما يضمن تجربة استخدام سلسة ومتطورة. وتم تصميم الهاتف بعناية لتلبية احتياجات المستخدمين، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. وتم تطوير التقنيات المستخدمة في هذا الهاتف بعناية لتوفير تجربة فريدة ومتميزة في فئته.

ومن الملفت للنظر أيضًا تعاون شركة ريلمي مع المصمم العالمي للساعات الفاخرة "أوليفييه سافيو"، الذي أضاف لمسات فنية فاخرة على تصميم هاتف +realme 12 Pro، مما يمنحه جمالية استثنائية ويجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة.

هذا بالإضافة إلى معالج Snapdragon 7s من الجيل الثاني القوي الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالية عالية. وتأتي الشاشة OLED بحجم 6.7 إنش مع أطراف منحنية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يجعل تجربة مشاهدة الفيديو وتصفح الإنترنت سلسة وممتعة.

بهذه المواصفات الرائعة والتصميم الأنيق، يعد هاتف +realme 12 Pro خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الفاخر. ومن المتوقع أن يحقق الهاتف نجاحًا كبيرًا في الأسواق بفضل مواصفاته المتميزة وسعره المناسب.