مدير التسويق الإقليمي: دمج الذكاء الاصطناعي بمنتجات «سامسونج» يحسن أنماط حياة المستخدمين في رمضان

تستعد شركة سامسونج للإلكترونيات لإطلاق باقات عروض جديدة خلال حملتها الرمضانيّة بعنوان “رحّب معنا بالذكاء الاصطناعي في رمضان”.

وبفضل خاصية with Google Circle to Searc على سلسلة Galaxy S24، يمكن للمستخدمين العثور على وصفات الأطباق الرمضانية التقليدية.

كما تقدم ثلاجات Bespoke الموفرة للطاقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً متكاملاً لاحتياجات المستخدمين خلال شهر رمضان، مما يجعل تجربة الطهي والحفظ للمواد الغذائية أسهل وأكثر فعالية، ولمن يفضلون قضاء وقتهم في مشاهدة المسلسلات الرمضانية يمكنهم تجربة مشاهدة على شاشات كبيرة معززة بتقنية AI Upscaling.

قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق بشركة سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يوفر دمج الذكاء الاصطناعي في منتجات سامسونج فرصة مبتكرة لتحسين أنماط حياة الناس بذكاء خلال شهر رمضان، وتماشياً مع رؤية الشركة يسعدنا أن سامسونج تسعى إلى تقديم عروض رمضانية حصرية، تُمكن عملائنا من الاستمتاع بأجواء الشهر الكريم، مع الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجات شاملة متوافرة على متاجرنا الإلكترونية".

وتعمل سامسونج على توظيف أحدث التقنيات في أجهزتها خلال الشهر الكريم لتعزيز التقاليد ودعم الروابط الأسرية.