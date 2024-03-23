ياسر إدريس: البعثة المصرية تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة إلى البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الثالثة عشر بعد نجاحها في المحافظة على صدارة الدول الفائزة في البطولة وحصد اللقب القاري للمنافسات التي أقيمت في مدينة أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و 47 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب، بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وقال ياسر إدريس، إن البعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية بغانا نجحت في كتابة تاريخ جديد على مدار مشاركتها في النسخ السابقة وحطمت الأرقام القياسية؛ حيث فازت في النسخة الأخيرة بالمغرب بواقع 102 ميدالية ذهبية، وهو نفس العدد الذي تم حصده في النسخة الحالية بواقع 102 ميدالية ذهبية ولكن تمت المشاركة في نسخة غانا بعدد رياضيين أقل والمنافسة في 21 لعبة فقط مقارنة بـ 28 لعبة في نسخة الرباط بما يبرهن على حجم الإنجاز ومدى التطور الذي تشهده الرياضة في ظل دعم القيادة السياسية غير المحدود للرياضيين.

وتابع أن الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي كما أن التنسيق المستمر ساهم في إحداث الطفرة التي تشهدها الرياضة خلال الفترة الحالية وسط تناغم وحالة هدوء تمنح الجميع القدرة على العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع اسم مصر عاليا في مختلف البطولات التي نشارك فيها.

واستطرد إدريس أن النسخة الحالية من دورة الألعاب الإفريقية تعد بروفة قوية قبل أولمبياد باريس 2024 والتي يتم الاستعداد لها على قدم وساق من خلال إتباع تخطيط علمي سليم لجميع اللاعبين المؤهلين والذين ينتظرون التأهيل من خلال البطولات التي يشاركون فيها ويتم مخاطبة الاتحادات الرياضية لمتابعة جميع اللاعبين المتأهلين من أجل توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين بإجمالي 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية.