حورية فرغلي لـ "البوابة نيوز": أفكر في الاعتزال وترك مصر بعد ما خذلني الجميع

قالت الفنانة حورية فرغلي أنها عملت بمجال الفن 13 عامًا، قدمت خلالها أعمالا ناجحة، مضيفة “وفي نهاية المطاف أجلس على دكة المشاهدة”.

وتابعت فرغلي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "كل المخرجين اللي كنت باشتغل معاهم مش موجودين على الساحة الفنية حاليا، وكل المخرجين جدد، ولكن كنت أتوقع أن من ساعدتهم في يوم من الأيام سيقفون بجانبي، ولكن حدث عكس توقعاتي، فالجميع خذلني".

وردًا على سؤال؛ “هل عُرضت عليك أعمال أو إعلانات”؛ قالت: لم يتواصل معي أي شخص بخصوص تقديم أي أعمال أو إعلانات، خلال شهر رمضان، مما جعلني أفكر في الاعتزال، والسفر خارج البلاد، وتغيير "الكارير" إلي مهنة أخرى، تقدر العاملين بها.