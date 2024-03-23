نائب يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بالجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن صباح اليوم مواقف السرفيس بمدينة العياط لمتابعة مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المواد البترولية.

حرص نائب المحافظ علي لقاء عدد من الركاب للاطمئنان علي مدي التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة وتبادل الحوار مع عدد من السائقين مشددا علي ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تمت أعتمادها ، وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



كما تابع نائب المحافظ مشروعات الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط حيث تفقد النائب أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٤٢ شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط وبمحيط السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط

مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط ومسؤلي جهاز السرفيس وشركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة ومديرية الطرق.