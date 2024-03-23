خاص.. حورية فرغلي في حوار للبوابة نيوز: أفكر في اعتزال الفن والسفر وتغيير "الكارير" إلى مهنة تقدر العاملين بها.. عدم مشاركتي في دراما رمضان أدخلني في حالة نفسية سيئة.. الجميع خذلني دون استثناء

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن دخولها في حالة نفسية سيئة، بسبب عدم مشاركتها في الأعمال التليفزيونية الرمضانية لموسم 2024، مقابل مشاركة عدد كبير من الفنانات، سواء النجمات أو الصاعدات.

"البوابة نيوز"، التقت بالفنانة، في حوار خاص، فجرت خلاله مفاجأة، تعلن عنها للمرة الأولى.. مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

في البداية؛ قالت النجمة حورية فرغلي: "المخرجين اللي كنت باشتغل معاهم مش موجودين على الساحة الفنية حاليا، وكل المخرجين جدد، ولكن كنت أتوقع أن من ساعدتهم في يوم من الأيام سيقفون بجانبي، ولكن حدث عكس توقعاتي، فالجميع خذلني".

وأوضحت «فرغلي»، خلال حديثها مع "البوابة"، أنها عملت بمجال الفن 13 عامًا، قدمت خلالها أعمالا ناجحة، وفي نهاية المطاف أجلس على دكة المشاهدة.

وردًا على سؤال؛ هل عُرضت عليك أعمال أو إعلانات؛ قالت: لم يتواصل معي أي شخص بخصوص تقديم أي أعمال أو إعلانات، خلال شهر رمضان، مما جعلني أفكر في الاعتزال، والسفر خارج البلاد، وتغيير "الكارير" إلي مهنة أخرى، تقدر العاملين بها.

وأضافت أنها تعتقد أن هناك أشخاص تتدخل لوقف مسيرتها الفنية، وإبعادها عن الفن والمهنة؛ مشيرة إلى أنها تعودت علي المشاركة بأعمال فنية خلال شهر رمضان، لكنها منذ قرابة 3 سنوات لم تشارك بأي عمل ني.

وأوضحت النجمة حورية فرغلي، أن الشركة المتحدة لمت شمل الفن والفنانين في مصر، وأطالبها بالنظر إلي الغائبين عن الفن منذ سنوات.

وتسألت حورية: هل لابد أن يكون لدي "شلة" لكي أعمل؟، هل المنتجين والمخرجين نسوا حورية؟؛ مشيرة إلى أنه إذا استمر الوضع هكذا، سأبيع كل ما أملك في مصر، وأسافر خارج البلاد.

وعن طقوسها خلال شهر رمضان؛ قالت: "أجلس في البيت، وأصلي، وأقرا القرآن الكريم، وأذكر الله".