«الأونروا»: الاحتلال يمنع مساعداتنا للوصول إلى شمال غزة للمرة الثانية

السبت 23/مارس/2024 - 05:57 م

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»،اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت قافلة للوكالة تحمل مساعدات غذائية من التوجه إلى شمال قطاع غزة.



ووفقًا لبيان صادر عن الأونروا، فإن آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت قبل حوالي شهرين، حيث تتفاقم الحاجة إلى هذه المساعدات بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الناس هناك.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32 ألفًا و142 فلسطينيًا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر.

وأشار بيان للصحة الفلسطينية إلى استشهاد 5 من الجرحى الفلسطينيين الذين كانوا محاصرين من قبل القوات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء بغزة.