بعد التتويج بذهبية الألعاب الأفريقية.. سيدات الطائرة يحققن إنجازًا فريدًا لم يحدث منذ 1987

نجح منتخب سيدات الكرة الطائرة في التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وتعتبر هذه الذهبية هي الأولى للفراعنة منذ التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 والتي أقيمت في كينيا آن ذاك، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للفراعنة في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس ياسر قمر.

وما يبرز أهمية الميدالية أنها جاءت بعد الفوز على زعماء القارة وأبرزهم كينيا في نصف النهائي وتونس في المباراة النهائية.

وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة.

يذكر أن منتخب السيدات قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

وأعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة لتوالي الإنجازات وتحقيق انجاز لم يحدث منذ 37 عام.

واستمرار التربع على عرش القارة الأفريقية مؤكدًا ان المنظومة في مصر تسير في طريقها الصحيح تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدعم الأول للرياضة في مصر.

ولابد أن نوجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة الذي لم يتوانى لحظة في دعم كافة الألعاب مما ساهم في تصدر البعثة المصرية لدورة الألعاب الافريقية بجدارة.

وقدم حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب واللاعبات مؤكدًا ان كرة الطائرة تعيش افضل فترة في تاريخها وتسيدت القارة الأفريقية على صعيد الرجال والسيدات وايضا الطائرة الشاطئية مؤكدًا أن العمل بإخلاص وجهد من جانب الجميع ساهم في تحقيق الإنجازات التى لم تحقق من قبل للكرة الطائرة المصرية.