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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط بيوتى سنتر بالفيوم غير مرخص وبه مستحضرات غير مصرح بتداولها

ضبطية
ضبطية
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة  الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وتمكنت الحملة من ضبط بيوتى سنتر غير مرخص ومخالف لقانون الصيادلة لوجود مستحضرات غير مسجله وغير مصرح بتداولها داخل البلاد بعدد 123 عبوه وأرقام التسجيل وهميه ويوصى باعدامها.


وقامت حملة إدارة الرقابة التموينية من ضبط عدد 106علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير داخل محل بقالة وتحررمحضر شهادة صحية بأحد محلات البقالة، محضر بدون ترخيص وعدم إعلان اسعار لمحل بقاله.

ويأتى ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
 

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي . 

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