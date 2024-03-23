مجمع الأقصر الطبي يستقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية للوجه والفكين .. صور

استقبل مجمع الأقصر الدولي، اليوم السبت، أحدث جهاز أشعة مقطعية للوجه والفكين، تيسيرا علي منتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، والذي يحتفل به العالم في 20 مارس من كل عام.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عن استقبال وتركيب أحدث جهاز الأشعة المقطعية ثلاثي الأبعاد CBCT بمجمع الأقصر الطبي، حيث يشمل جهاز بانوراما وجهاز أشعة سيفالومتري جانبي وجهاز أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد، ومن خلاله يتم تصوير مفصل الفك والأنسجة المحيطة به، وهو طفرة في علاج العصب بالنسبة لطريقة التقييم السابقة بالأشعة الصغيرة العادية.

وأوضحت الهيئة، أن الجهاز يقدم دور رئيسي في عمليات زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض، أثناء الزرع وتصوير الجيوب الأنفية وبيان حالة بطانة الجيب الأنفي بدقة بالإضافة إلى دوره الحيوي في الجراحات الدقيقة الحرجة والتجميلية لتلك المنطقة بالوجه.

ويهدف الجهاز إلى تقديم أعلى مستوي من الخدمة الصحية والعلاجية ومنها تقديم خدمات الفم والأسنان وجراحات الوجه والفكين بأعلى جودة عالمية، كما تعد خدمة التصوير الإشعاعي ثلاثي الأبعاد باستخدام جهاز CBCT المطور هي الأولى من نوعها تحت مظلة خدمات التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتي كان يستلزم الأمر سابقا عناء السفر للمحافظات القريبة.

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