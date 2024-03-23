اليوم .. الإنجيلية تنظم إفطاراً وسحورا رمضانيا

تنظم الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، بعد قليل ، حفل إفطار المحبة السنوي، ‏‏تحت شعار (في حب الله والوطن) وذلك برعاية الدكتور القِس عزت شاكر راعي الكنيسة ، وذلك بمقر الكنيسة شارع أبو داود الظاهري مدينة نصر .

ومن المقرر أن يشارك بالحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية كما من المقرر أيضا أن يشارك الحضور عدد من قيادات الطائفة والكنيسة الإنجيلية، ونخبة من القيادات الدينية المسيحية والإسلامية والسياسية والتنفيذية وعدد كبير من المفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتلفزيون.

وفي سياق متصل تنظم الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالمقطم وجمعية السامري الصالح التابعة للكنيسة، احتفال عيد الأم، وتكريم امهات (مسلمات ومسيحيات )، وذلك مساء اليوم و في تمام الساعة العاشرة مساء بمقر الكنيسة في المقطم .

يتضمن البرنامج فقرات فنية يقدمها فريق ترانيم الكنيسة، كلمات شعر يقدمها الشيخ شادي جورج ، ويترأس اليوم القس نادي لبيب راعي الكنيسة.

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج بسحور رمضاني، يجمع كل الحضور من المسلمين والمسيحيين .

يشارك الحضور عدد كبير من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ورجال الدولة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والفن والثقاقة، وجروب المحبة بالمقطم .