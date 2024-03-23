ارتكبوا 7 وقائع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالسلام

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة السيارات بمنطقة السلام، بأسلوب المفتاح المصطنع.



وكشفت التحقيقات عن تمكن قوة أمنية في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وقد تم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما “سيئ النية” 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم وبحوزتهم 3 أسطوانات أكسجين تستخدم في طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات.