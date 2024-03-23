استهداف منصتين للقبة الحديدية في كفار بلوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن طائرتين مسيّرتين انتحاريتين سقطتا في بلدة "كفار بلوم" على حدود لبنان، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

أعلن حزب الله استهدافه منصتين للقبة الحديدية في موقع "كفار بلوم" للدفاع الجوي، بالإضافة إلى قصف ثكنة راميم بقذائف المدفعية.

اتهمت لبنان إسرائيل بالتشويش على أنظمة الملاحة في مطار بيروت منذ بداية الحرب في قطاع غزة، وأعلنت عن تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي.

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الدولية والعواقب الناتجة عن سياستها في التشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية.

وأظهرت الإحصاءات أنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة، لقي 323 شخصًا حتفهم في لبنان، بينهم مقاتلو حزب الله الموالي لإيران، بالإضافة إلى 56 مدنيًا. في حين قتل 10 جنود على الأقل و7 مدنيين في الجانب الإسرائيلي وفقًا للبيانات الرسمية.