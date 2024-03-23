وزير التعليم يعلن موعد التقديم بمدرسة الجمهورية الجديدة "IPS" بمصر الجديدة

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، اليوم السبت، عن موعد فتح باب التقدم لأولياء الأمور مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لافتًا إلى أنه سيكون خلال أيام.

وأكد الوزير أنه سيتم تشغيل هذه المدرسة بداية من العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ويأتي افتتاح هذه المدرسة في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية، حيث تبلغ مساحة المدرسة 9716.92 م٢، بالإضافة إلى الفراغات الخدمية والمعامل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه النوعية من المدارس تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العمل على التوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.

وأضاف الوزير: مبادرة الوزارة لإنشاء المدارس الرسمية الدولية تتم بالتعاون وبدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للتوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية.





وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم جاهزية المدرسة، بحضور، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ونادر يونان رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء، وأمل الهوارى مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، والمهندسة هالة شندى مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية فى القاهرة.