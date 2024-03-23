جوتيريش: "كلنا نشاهد المعاناة في غزة.. ونقدر دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني"

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف، "جوتيريش"، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" اليوم السبت: "نُقدر دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وأود من الشعب الفلسطيني أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم، كلنا نشاهد المعاناة، ورأينا ما يكفي من معاناتهم، ويجب الحفاظ على كرامتهم الإنسانية من المجتمع الدولي، هذا أملنا الوحيد".

وتابع، أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، ويجب أن لا نفقد الأمل ولا نستسلم وأن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشعب الفلسطيني، مشددًا: " أقول مجددًا: على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني والقيم الرمضانية، وهو أيضًا وقت لإطلاق سراح كل الأسرى، وأحث كل عضو بالأمم المتحدة لدعم عملنا، ونتطلع لاستمرار العمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات".