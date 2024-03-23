زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في دبي

أعلن اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، عن زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في إمارة دبي.

وفي هذا السياق، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توجيهاته بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين في المساجد التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، تقديرًا لجهودهم الرائعة في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي بن راشد لدعم دور أئمة المساجد في نشر القيم والأخلاق الإسلامية، وتعزيز الروحانية والتآخي بين أفراد المجتمع.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة نحو بناء جيل واعٍ ومتوازن خلال هذه الفترة التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع، وتعزز المنظومة القيمية والدينية التي يستمد منها الناس الإرشاد والدعم.