وفاة الرسام لوران دو برونوف مبتكر الشخصية الكرتونية "بابار"

توفي الكاتب والرسام الفرنسي لوران دو برونوف عن عمرناهز98 عاما في فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة وهو نجح في حمل شعلة مغامرات الفيل الشهير "بابار"، الشخصية التي يحبها الأطفال في كل أنحاء العالم، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" علي لسان زوجته فيليس روز، أن لوران دو برونوف "توفي الجمعة في منزله في كي ويست في ولاية فلوريدا"، متحدثة عن "مضاعفات ناجمة عن تعرضه لجلطة دماغية".

و نشرت فيليس روزعلى إنستجرام قبل أيام رسما أنجزته في نهاية فبراير يوصف لوران دو برونوف وممرضته ، وكتبت "بعد فترة وجيزة، تعرض لوران لسكتة دماغية صغيرة" وتدهورت حالته بسرعة.

وأشارت "إنه يتلقى رعاية تلطيفية في المنزل، ينام طوال الوقت تقريبا، باللطف والهدوء والروعة نفسها كما كان طيلة حياته".

حيث ألف والدا لوران دو برونوف مغامرات "بابار" عام 1931 وانتشرت وبيعت منها ملايين النسخ، خاصة في الولايات المتحدة. وتمت ترجمتها إلى عشرات اللغات. وصنع لوران عشرين ألبوما من السلسلة، بعدما أنجز والده جان سبعا منها.

ويرجع الفضل في ظهور شخصية "بابار" زوجته جان ، سيسيل من خلال قصة كانت ترويها لأطفالها، عن مغامرات فيل صغير أصبح ملكا .

بعدما أعجبته القصة، حوّلها زوجها إلى صور وألّف على أساسها كتابا.

وصدر الكتاب في العام 1931 عن دار "جاردان دي مود" Editions du Jardin des Modes، قبل أن تنضم المجموعة إلى دار "هاشيت جوناس" Hachette Jeunesse في العام 1936، ونالت مغامرات "بابار" نجاحا قويا.