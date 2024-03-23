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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حركة تداول السفن في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34311 طن تشمل : 1570 طن رمل و 3140 طن يوريا و 1500 طن كسب فول صويا و 2120 طن مولاس و 10228 طن كلينكر و 160 طن كحول و 393 طن بطاطس و 15200 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50747 طن تشمل :  20566 طن قمح و 6400 طن خردة و 3828 طن فول  و 3553 طن حديد و 1350 طن ذرة و 689 طن خشب زان و 790 طن كسب عباد شمس و 5560 طن كسب فول صويا و 6480 طن بضائع متنوعة و 3673 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1531 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1135 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 795 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3406 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69330 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 131087 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3821 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و شبرا و كوم ابو راضي ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4215 شاحنة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3868 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كوم ابو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6235 شاحنة .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية و امبابة  ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4954 شاحنة .

الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة الحبوب والغلال السفن والحاويات