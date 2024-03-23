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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يمنح الفرصة للبدلاء في ودية زد

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الكرة الأول بالزمالك، على منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء في المباريات السابقة وذلك لتجهيزهم بدنيا وعنيا من خلال ودية زد المقرر لها مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم ٣١ من شهر مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم ٧ أكتوبر المقبل.

كان الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩ على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

الزمالك فيوتشر البرتغالي جوزيه جوميز أيمن مصطفى