استطلاع رأي: 66.1% من الألمان يبدون اهتماما بالغا بالانتخابات الأوروبية

أظهرت نتائج استطلاع ألماني للرأي، أن الاهتمام العام الألماني بالانتخابات الأوروبية وصل إلى مستويات قياسية قبل ثلاثة أشهر من بدء التصويت، حيث أن 1ر66% من الألمان أبدوا اهتماما بالغا بالانتخابات الأوروبية في حين أبدى 17% فقط عدم اهتمامهم بها

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لأبحاث الرأي لـ صالح مؤسسة هاينريش بول، عن أن الحماس للتصويت المقبل في الانتخابات الأوروبية مرتفع بشكل خاص بين الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين، حيث قال 5ر87% و4ر74% على التوالي أن الانتخابات الأوروبية مهمة.. أما بالنسبة للمحافظين والليبراليين واليمينيين فهم الأقل اهتماما بالانتخابات، حيث أبدى 61% و4ر66% و5ر65% منهم على التوالي هذا الرأي.

وأكد الاستطلاع أن نسبة اهتمام المواطنين الألمان بالانتخابات الأوروبية ارتفعت بشكل أكبر هذا العام مقارنة بعام 2019 الذي أعرب فيه 56% من الناخبين عن مستوى مرتفع أو مرتفع للغاية من الاهتمام، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2014.

على صعيد متصل، أظهر الاستطلاع تزايد الشكوك لدى الألمان حول الفوائد الاقتصادية للانتماء إلى الاتحاد الأوروبي.. حيث رأى 9ر56% من المواطنين أن الفوائد المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي لا تزال تفوق تكاليفها عمومًا، فيما يعتقد 2ر45% فقط أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على عضوية الاتحاد الأوروبي تفوق تكاليفها.

يذكر أن الانتخابات الأوروبية، التى من المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، تجرى بالاقتراع العام كل خمس سنوات، ويشارك فيها أكثر من 400 مليون ناخب.