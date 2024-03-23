مصر تستضيف 3 فعاليات عالمية للألعاب المائية

انطلقت فعاليات الألعاب المائية للعام الثاني على التوالي، في مصر بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات المائية والاتحاد المصري للسباحة، ويضم الحدث، ثلاث فعاليات تقام في مارس ومايو في شرم الشيخ.

وبدأ الحدث فعليًا بكأس العالم لسباحة المياه المفتوحة لعام 2024 يومي 23 و24 مارس الجاري في مصر، وهي المحطة الأولى ضمن خمس دول تستضيف الفعاليات على مستوى العالم، بما يعمل على جذب المشاركين والجماهير من جميع أنحاء العالم.

وشهدت منافسات اليوم تفوق إيطالي كبير على صعيد الرجال، وفاز ثلاث إيطاليين بالمراكز الأولى وهم دومينيكو اكيرينزا، وجريجوريو بالترينيري، وداريو فيراني.

وتنتهي البططولة الأولى غدا، لتأتي منافسات بطولة كأس العالم لكرة الماء الشاطئية لعام 2024، المقررة إقامتها من 23 إلى 26 مايو.

وتختتم الفعاليات بكأس العالم لكرة الماء الشاطئية تحت 18 عامًا لعام 2024، المقررة من 28 إلى 31 أغسطس، والتي تبرز خلالها المواهب الشابة لنجوم كرة الماء من جميع أنحاء العالم، وتشارك في الفعاليات 80 دولة و15 اتحادًا وطنيًا تجسيدًا للروح الرياضية والتعاون الدولي وتعزيزًا للياقة البدنية.