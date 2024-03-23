السفير حسام زكي: جامعة الدول هي السقف العربي الأوحد (فيديو)

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية كيان له تأثير وهذا التأثير يزداد أو يتناقص فى ضوء رغبة الأعضاء فيه، حيث أن الجامعة العربية واكبت القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الجامعة منظمة سياسية دورها صياغة الموقف السياسى العربى.

وأضاف "زكي" في حواره لبرنامج “العاشرة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، في ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية، أن هناك صلاحيات محددة داخل جامعة الدول العربية تصيغها الدول الأعضاء، والمصالح الوطنية هى الحاكمة فى منطقتنا سواء للدول العربية أو غيرها، وكل دولة ترى مصالحها الوطنية بشكل أولوية وهو مشروع، موضحًا أن دور الجامعة العمل على إيجاد الجميع تحت ذات السقف مما يجعل من المطلوب والضرورى عليهم الوصول للقواسم المشتركة.

وتابع، أن جامعة الدول العربية هى السقف العربى الأوحد وإذا استمر هذا السقف موجودا فوق رؤوس العرب جميعا فهذا نجاح فى ظل هذه التحديات التى تشهدها المنطقة، أما إذا تصدع السطح فهو أمر يعد فشلا كبيرا.

وأردف، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن فكرة العروبة والقومية العربية وتوحيد العرب والتنسيق فيما بينهم فكرة حالمة جرى العمل على تأسيسها بشكل مؤسسى فوق الـ 80 عاما، موضحًا: "خرج كلام كتير عن أصول إنشاء الجامعة العربية وكيف نشأت ولماذا نشأت وفى أى ظروف نشأت؟، إنما واقع الحال يقول أن هذه المنظمة هى المنظمة العربية الوحيدة التى تجمع العرب فى إطار واحد وتحت سقف واحد، ولذلك أهميتها ودورها ينبع من هذا الأمر.