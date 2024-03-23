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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"

هجوم موسكو
هجوم موسكو
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا، من بينهم الإرهابيون الأربعة المتورطون بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في "كروكوس" بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، والذي أودى بحياة نحو مئة شخص وإصابة أكثر من مئة آخرين.
وذكر الكرملين - في بيان اليوم /السبت/ - "كما أبلغ ألكسندر بورتنيكوف، الرئيس الروسي بعمل جهاز الأمن الفيدرالي لتحديد المتواطئين مع من ارتكبوا الهجوم الإرهابي". 
من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اعتقال 4 من المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي بمقاطعة بريانسك قرب حدود أوكرانيا.
وكانت لجنة التحقيق الروسية، أعلنت أن عدد القتلى في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعة حفلات بمدينة (كروكوس) بضواحي موسكو ارتفع إلى 115 شخصا.

بوتين جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كروكوس