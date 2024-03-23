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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع ضحايا هجوم موسكو إلى 115 قتيلا

هجوم موسكو
هجوم موسكو
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أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري في مدينة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة موسكو إلى 115 قتيلا، ونحو 100 مصاب.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة، النار على الجمهور خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) وألقوا قنابل حارقة.

وأوضحت لجنة التحقيق أن المهاجمين كانوا يحملون بنادق كلاشينكوف الهجومية، وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.
وكشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 إرهابيين.

 

كراسنوجورسك موسكو كروكس سيتي