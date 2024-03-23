اليوم.. ذكرى ميلاد حسن فتحي "معماري الغلابة"

اليوم الاحتفال بالذكرى 124 لميلاد المهندس المعمارى المصرى حسن فتحى، حيث ولد فى 23 مارس عام 1900 بالاسكندرية ولقب بـ"فيلسوف العمارة ومهندس الفقراء"، وتخرج فى المهندس خانة "كلية الهندسة حاليا" بجامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليا "

وهو مهندس معمارى تميز بتصميماته الهندسية البارعة، التى ابتكرها من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن، هو المهندس حسن فتحى، الذى استطاع أساليب ومواد التصميم القديمة فى الريف المصرى فى تقنيات التصميم المعمارى الحديث، وكان أول من فاز بجائزة نوبل البديلة عام 1989، وخلال التقرير التالى نوضح أهم مراجع المعمارى الكبير حسن فتحي وهي :

كتاب عمارة الفقراء يتحدث عن تجربة معمارية عظيمة وعن تخطيط وتصميم وبناء قرية القرنة بالأقصر واستخدام الطين كمادة بناء، واحترام الثقافة والعمارة المحلية التقليدية والبناء التشاركى والصعوبات التى واجهت المشروع، ونال الكتاب شهرة عالمية كبيرة .

وكتاب العمارة والبيئة هو يعبر عن محاولة حضارة الثقافة المعمارية لدي المتخصصين ويهدف الي التحول وتقاليد العمارة والمفاهيم المعاصرة في العمارة ، وله الكثير من المؤلفات المعمارية القيمه

حصل حسن فتحى على العديد من الجوائز العربية والدولية منها الجائزة التشجيعية عام ١٩٥٩ وكان أول معمارى ينال علي تلك الجائزة ، كما حصل في نفس العام على ميدالية وزارة التربية والتعليم، وفى عام ١٩٦٠ حصل على ميدالية الآثار المصرية، وفى ١٩٦٧م حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون الجميلة، وبعد ذلك بعام حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

تولي ايضا العديد من المناصب والوظائف القياديه ، فعند تخرجه فى جامعة فؤاد الأول عام ١٩٢٦ من قسم العمارة، عمل بالمجالس البلدية ثم مدرسا بكلية الفنون الجميلة، ثم رئيسا لإدارة المبانى المدرسية، ثم خبيرا بمنظمة الأمم المتحدة لإعانة اللاجئين، ثم أستاذا بكلية الفنون الجميلة قسم العمارة حتى عام ١٩٥٧م.

كما تولي مناصب شرفيه ، منها عمل رئيسا لمجمع الدائرة المستديرة الدولية لتخطيط عمارة القاهرة وعضوا بالمعهد الأمريكى للعمارة ورئيسا شرفيا للمؤتمر الدائم للمعماريين المصريين الأول من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٦ والثالث عام ١٩٨٧ والرابع عام ١٩٨٨ وعضوا فى لجنة تحكيم جائزة الأغاخان فى العمارة من ١٩٧٦م إلى ١٩٨٠م وعضو فى المجلس الأعلى للثقافة ومركز الأبحاث الأمريكية .