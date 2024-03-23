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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سيناتور روسي: هجوم "كروكس سيتي هول" جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات

هجوم موسكو
هجوم موسكو
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كشف السيناتور الروسي أندريه كليشاس، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكس سيتي هول" بضواحي موسكو، هو جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

وكتب السيناتور على قناته في تيليجرام: "سيتم حتما التحقيق في الهجوم الإرهابي على كروكوس، وسنكتشف مرتكبيه، لكن ليس لدي أدنى شك اليوم في أن هذا الهجوم جزء من الحرب التي تشنها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات عديدة. نحن نتذكر كل ما جرى في السابق، من دعم الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات والانقلاب في أوكرانيا عام 2014، إلى تعطيل اتفاقيات مينسك وقتل المدنيين في نوفوروسيا، وتأجيج الروسفوبيا ودعم النازية الجديدة، والآن كروكوس. كل ذلك حلقات في سلسلة الحرب ضد روسيا. المستفيد من كل ذلك، واحد".

 

كانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

موسكو روسيا تيليجرام