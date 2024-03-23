بالفيديو.. خبير علاقات دولية: هجوم موسكو يتسم بالخاصية الإجرامية الإرهابية

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير العلاقات الدولية، إن الحادث الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو بالأمس، كان هجوم مسلح على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن هذا الحادث قيد التحقيق ولا نعرف دوافعه أو أهدافه حتى الآن.

وأضاف "عبدالواحد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم السبت، أنه يتم تحليل الحادث بشكل علمي حتى صدور نتائج التحقيقات، موضحًا أنه بالوقوف على طبيعة الحادث يجب التساؤل هل أنه حادث إرهابي أم حادث مسلح شبيه للعمليات الإرهابية؟.

وتابع، أنه حتى الآن لم نصل لتعريف موحد للإرهاب ، حيث أن ما يحدث في كل دولة مختلف عن الأخرى، موضحًا أن هناك عمليات مسلحة شبيهة بالعمليات الإرهابية.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الفارق بين الجريمة المنظمة والإرهاب هو الدافع وراء ارتكابها، فالأولى يكون الدافع مادي، بينما الثانية يكون الدافع عقائدي وسياسي.

وأردف أن الهجوم كان مسلحًا من أفراد يستخدمون أسلحة وقنابل على مدنيين وقتلهم وترويعهم وإرهابهم، وبالتالي فالعمل يتسم بالخاصية الإجرامية الإرهابية لأنه كان من المسافة صفر وهذا يعطي مؤشر على أن الدافع انتقامي أو عقائدي.