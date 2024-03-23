التشيك وسنغافورة تعربان عن إدانتهما الشديدة للهجوم الإرهابي الأخير في موسكو

أدانت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة "كراسنوجورسك" الروسية قرب العاصمة موسكو؛ وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وذكرت الوزارة - في بيان نقله راديو "براغ الدولي" - “أن الهجوم على المدنيين أمر غير مقبول تماما”، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الداخلية التشيكية على رفضها الشديد للحادث قائلة "إن الهجوم على المدنيين العزل أمر غير مبرر تحت أي ظرف"، كما أعرب وزير الداخلية فيت راكوشان عن تعازيه لأسر ضحايا الهجوم العنيف الصادم في "كراسنوجورسك".

كما أدانت سنغافورة الهجوم الإرهابي الأخير في موسكو، مؤكدة أنه تذكير صارخ بالتهديد الذي لا زال يمثله الإرهاب على كل الدول.

وأعربت وزارة الخارجية في سنغافورة - في بيان أوردته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أنه لم ترد معلومات تفيد بوجود مواطنين سنغافوريين بين الضحايا.

ونصحت "الخارجية السنغافورية" المواطنين بتجنب السفر غير الضروري إلى روسيا، كما نصحت من هم هناك بانتهاج اليقظة والحذر ومتابعة الأخبار واتباع نصائح السلطات المحلية.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن مساء أمس الجمعة وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ "كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

