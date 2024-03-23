فعاليات متنوعة لرياضة جنوب سيناء في رمضان| صور

تواصلت فعاليات الليالي الرمضانية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، حيث انطلقت أولى منافسات الدورة الرمضانية (كأس المرحوم حربي مبارك) والتي تعد من أقوى الدورات في المحافظة، التي ينفذها مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، وذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .

من جانب آخر تواصل وزارة الشباب والرياضة- العمل داخل مركز التخاطب وتنمية المهارات بالمحافظات، بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء، من خلال تقديم جلسات للتخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتكامل الحسي بالإضافة إلى تقديم جلسات التقييم النفسي واختبارات الذكاء وتقديم الخدمات المختلفة، على أيدي أخصائيين في مجال التخاطب وتنمية المهارات .

يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك .

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مراكز التخاطب وتنمية المهارات (٦٨) مركزاً على مستوى الجمهورية، مجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة ويتم تقديم الخدمات بالمجان.

كما نفذت مديرية الشباب و الرياضة (إدارة البرلمان و التعليم المدني) ورشة عمل عن تأهيل الشباب لسوق العمل بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء ضمن خطة نشاط الإدارة مرحله ثالثة .بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يعتبر الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ويقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال.

يهدف الجهاز إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، كما تم التعريف بأهم الأدوات المرتبطة بريادة الأعمال وفي نهاية ورشة العمل تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

تهدف الورشة الي تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز من فرصهم في المنافسة داخل سوق العمل .

تقام الورشة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وفي مدينة راس سدر نفذ مركز التنمية الشبابية لقاء حواريًا مع علي حماده رئيس المدينة، للحديث عن الإنجازات و المعوقات و مناقشة بعض مشكلات المدينة و الشباب و المشروعات المطروحة وكيفيه التطوير بالإمكانات المتاحة.

تناول اللقاء المجهودات المبذولة بالنهوض بالمدينة كونها أحد المقاصد السياحية الهامة في مصر و جنوب سيناء و تثمين الدور الهام لمراكز الشباب و كما قام بالرد على أسئلة و استفسارات الشباب .

وأوضح حمادة دور القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة في تشييد عددا من المشروعات القومية و المدينة كما أضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو المشروعات المقامة بالجهود الذاتية تأتي ضمن خطه الدولة المصرية للنهوض بالمحافظة .

وعلى هامش اللقاء كرم رئيس المدينة الأم المثالية ضمن خطة النشاط الخاصة به بدعم من وزارة الشباب والرياضة لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن .

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