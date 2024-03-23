"الخارجية الفلبينية" تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس قرب العاصمة الروسية (موسكو).. معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم /السبت/ عن المتحدثة باسم الوزارة تيريسيتا دازا قولها: إن "السفارة الفلبينية في موسكو أفادت بعدم تضرر أي مواطنين فلبينيين جراء الهجوم ونصحت الجالية الفلبينية في موسكو باتخاذ الاحتياطات الضرورية في أعقاب الهجوم".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن - مساء أمس الجمعة - وقوع إطلاق للنار ونشوب حريق قبيل بدء إحدى الحفلات الموسيقية في قاعة الحفلات بـ "كروكوس" في منطقة "كراسنوجورسك" على الحدود الشمالية الغربية لموسكو؛ ما أدى إلى مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.