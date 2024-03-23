رسائل دعم لأميرة ويلز بعد إعلان إصابتها بالسرطان

انهالت رسائل الدعم على أميرة ويلز، زوجة ولي العهد البريطاني، كاثرين ميدلتون في أعقاب إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان، وأنها في المراحل الأولى من تلقي العلاج الكيماوي.

وقال الملك تشارلز الثالث - بحسب بيان صادر عن قصر باكنجهام أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /السبت/ - "أشعر بالفخر الشديد بكاثرين لشجاعتها في الحديث مثلما فعلت" مضيفا أنه ظل على تواصل وثيق مع زوجة ابنه الحبيبة خلال الأسابيع الماضية.

وأكد الملك تشارلز أنه والملكة كاميلا سيواصلان تقديم حبهما ودعمهما إلى الأسرة بأكملها في هذا الوقت العصيب.

في سياق متصل، قال دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان - في بيان - "نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك في جو من الخصوصية والسلام".

من جهته، عبر شقيق أميرة ويلز، جيمس ميدلتون، عن دعمه لها في منشور عبر موقع (إنستجرام) للتواصل الاجتماعي مرفقا مع المنشور صورة لهما في طفولتهما قائلا "على مدار السنوات، تسلقنا معا الكثير من الجبال، وكعائلة، سنتسلق هذا الجبل سويا أيضا".

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي - "كل الحب والدعم من البلاد بأسرها لأميرة ويلز في ظل مواصلتها تعافيها"، معبرا عن تمنياته لها بالشفاء التام والعاجل.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "ننضم أنا وجيل إلى الملايين من حول العالم في دعواتنا بالشفاء التام للأميرة كيت".

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز إنه وجميع الاستراليين مع أميرة ويلز وعائلتها في أعقاب أنباء تشخيصها بالسرطان، مضيفا "لقد أظهرت أميرة ويلز شجاعة استثنائية" وعبرعن تمنياته لها بالشفاء التام والعاجل.

وقد أكدت أميرة ويلز كيت ميدلتون (42 سنة) - في رسالة بالفيديو أمس /الجمعة/ - أنها بدأت المراحل الأولى من العلاج بعد أن كشفت الاختبارات عن إصابتها بمرض السرطان.

وفي بيان مصور، قالت الأميرة كيت "إنها عاشت صدمة كبيرة بعد شهرين صعبين للغاية"، لكنها عبرت عن تفاؤلها عبر رسالة إيجابية قائلة:"أنا بخير وأزداد قوة كل يوم"، ودعت المصابين بالمرض إلى عدم فقدان الإيمان والأمل.

