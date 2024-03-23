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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سيدات الطائرة أمام تونس في نهائي دورة الألعاب الأفريقية

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة امام نظيره منتخب تونس فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى أكرا بغانا .

وتأك  منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على  كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة .

بينما تأهل منتخب تونس لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.


وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

عماد نوار منتخب سيدات الكرة الطائرة دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى أكرا بغانا