سيدات الطائرة أمام تونس في نهائي دورة الألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة امام نظيره منتخب تونس فى نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة فى أكرا بغانا .

وتأك منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائى بالفوز على كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة .

بينما تأهل منتخب تونس لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0، فيما تأهل كينيا على حساب جامبيا بالنتيجة ذاتها.



وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.