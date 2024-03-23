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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

جانب من الرصف
جانب من الرصف
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال متابعة مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا .

وتابع المحافظ الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا- السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي بكوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

كما تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير ضمن أعمال رد الشيء لأصله بقرية كفر عصام شارع داير الناحية بطول ١١٠٠ متر وعرض ٦ أمتار.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السيولة المرورية تيسير حركة المواطنين