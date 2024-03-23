اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات بدون الدوليين استعدادا لمواجهة سيمبا

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريباته اليوم اللسبت، على ملعب التتنش استعدادًا لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 7 أيام منذ السبت الماضي، بسبب فترة التوقف الدولي ومعسكر المنتخب الوطني.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد تدريبات الأهلي، غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم في معسكر منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية المقامة في مصر حيث يغيب كلا من، مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة.

تقام مباراة الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة المقبلة الموافق التاسع والعشرين، من مارس الجاري.